تواصل شرطة “كليفلاند” بولاية أوهايو الأمريكية البحث عن السفاح “ستيف ستيفنز” الذي قتل مسنا بدم بارد وبث الجريمة مباشرة عبر “الفيسبوك”، حيث عممت صورته، وصورة سيارته، ورصدت مبلغ 50 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومة عنه.
ونشرت الشرطة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” تغريدة طالبت فيها كل من يرى السفاح بالاتصال بالطوارئ، وأعلنت أنها في حملة وطنية من أجل البحث عنه.
من جانبه، أكد الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى، عدم وجود أي ضحايا سعوديين لسفاح “الفيس بوك”، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 15 شخصا في مدينة “كليفلاند” التي يوجد بها أكثر من 560 مبتعثا.
وأوضح العيسى، وفقا لـ”لإخبارية”، أنه تم التواصل مع المبتعثين والمبتعثات الذين يدرسون في المدينة وتوجيههم بأخذ الحيطة والحذر.
وكان السفاح الثلاثيني قد نشر على صفحته على “فيس بوك” بثاً مباشراً وهو ينفذ عملية قتل بدم بارد بحق رجل يبلغ من العمر 74 عاماً، ويدعى روبيرت غودوين، وادعى أنه قتل آخرين.
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