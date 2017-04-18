عبر معتمر عن سعادته لحسن الاستقبال الذي وجده بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث غالبته الدموع فرحاً وسعادةً، بعدما تم استقباله بالأهازيج التراثية، وتقديم ماء زمزم والورد المديني له ولمرافقيه المعتمرين.
وقال المعتمر في مقطع فيديو، إنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره لدى وصوله مطار المدينة وما وجده من حفاوة وحسن استقبال، قبل أن تنهمر دموعه، ليؤكد أنها تكفي للتعبير عما بداخله.
يشار إلى أن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفذ برنامج “نحبك يا ضيف الرحمن” لاستقبال المعتمرين والحجاج، عبر المنافذ الجوية والبرية في منطقة المدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.
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