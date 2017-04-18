قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث تعميق دورها في اليمن، من خلال تقديم مساعدة مباشرة على نحو أكبر لدول التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، متوقعين تقديم مساعدات أمريكية جديدة تتضمن دعماً في مجال المخابرات.
ونقلت مصادر بالكونجرس الأمريكي، وفقاً لوكالة “رويترز”، إن إدارة ترامب على وشك إخطار الكونجرس بمقترح لبيع ذخيرة موجهة بدقة للسعودية.
من جهة أخرى، أفاد المسؤولون أن وزير الدفاع الأمريكي، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء جولة للمنطقة تشمل المملكة ومصر وقطر، سيطلع المسؤولين في المملكة على الاستراتيجية الأمريكية بسوريا، والمتمثلة في هزيمة تنظيم “داعش” مع استمرار المطالبة برحيل بشار الأسد.
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