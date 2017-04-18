فتحت إدارة النادي الأهلي خط مفاوضات مع النصر من أجل شراء عقد المدافع الدولي عمر هوساوي، وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن العقد المقدم يمتد لـ3 سنوات مقبلة، مقابل مبلغ مالي كبير، إضافة إلى التنازل عن عقد اللاعب مصطفى بصاص للانتقال إلى النصر.
وبات اكتمال الصفقة مسألة وقت في ظل الحاجة الماسة لإدارة الأمير فيصل بن تركي للمال، إلى جانب رفض هوساوي 3 عروض قدمتها له إدارة نادي النصر من أجل تجديد عقده، حيث يرى أنها لا تتناسب مع عطائه، كما أنه أسر لمقربين له برغبته في الانتقال إلى مدينة جدة، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة منتصف الموسم الرياضي المقبل.
إلى ذلك يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفيصلي الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة 24 لدوري جميل للمحترفين.
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