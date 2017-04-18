أكد مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي ، “ماجد الفهمي” ،على كون التجاوز بحق الجماهير الأهلاوية في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أمام مضيفه الهلال وصل لحد الإهانة ،مشيراً إلى تواجد الإثباتات كاملة حول حديث رئيس رابطة جماهير الملكي.
قال ماجد الفهمي في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” تقدمنا بشكوى لهيئة الرياضة بشأن أحداث لقاء الهلال بالجولة الثالثة والعشرين من دوري جميل للمحترفين التي وصلت لحد الإهانة”.
أضاف : ” تم منع بعض الأشياء على جماهير الأهلي وفي الجهة المقابلة تم السماح بها لجماهير نادي الهلال ،وتفاجأنا بأن رجال الأمن طلبوا من أحد مشجعي الأهلي تغيير “التيشيرت” لوجود كلمة “الملكي” عليه”.
أنهى ماجد الفهمي ،بقوله : ” لدينا الإثباتات على حديث رئيس رابطة النادي الأهلي بعدم وجود مساواة بين جماهير الفريقين “.وفق “أخبار 24”.
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