أصر قائد فريق النادي الأهلي ، الدولي السعودي ” تيسير الجاسم ” على كون فريقه يستهدف حصد وصافة ترتيب دوري جميل للمحترفين من أجل الوصول لدوري أبطال آسيا مباشرة بالموسم المقبل ،مشيراً إلى أهمية المواجهات القادمة من الدوري.
قال تيسير الجاسم في تصريحات لشبكة أم بي سي برو سبورتس : ” نحن خرجنا من سباق الدوري،وهدفنا الحالي الفوز بالمباريات الهامة المتبقية من المسابقة من أجل الوصول لوصافة الترتيب بنهاية المطاف حتى لا ندخل في لعبة الكراسي نحو دوري أبطال آسيا.
أضاف : ” مباراة الفيصلي القادمة مهمة وصعبة لكون عنابي سدير يمتلك بين صفوفه لاعبين مميزين ويقدم نفسه بصورة جيدة هذا الموسم،وملاقاتهما مرتين في الدوري وبنصف نهائي كأس الملك سيكون شيئا هاما بالنسبة لنا ،ونسعى للفوز في المواجهتين للمنافسة على حصد الوصافة والوصول للمباراة النهائية وحصد لقب الكأس”.
أنهى تيسير الجاسم بقوله : ” نعم ، لسنا راضين عن مستوياتنا هذا الموسم ،ونسعى للتعويض من بوابة كأس الملك بحصد اللقب ،وكذلك دوري أبطال آسيا فأنا أعتبره تحدي لي كلاعب وكذلك لجميع من يعمل بإدارة الملكي،وتركيزنا عالٍ للوصول بعيدا وإسعاد جماهيرنا ،وحصدنا للإنتصار في المباراة القادمة يؤهلنا لدور الستة عشر بالبطولة الآسيوية ونمتلك المقومات التي تقودنا لتحقيق ما نريده”.
كشف ظهير أيمن فريق النادي الأهلي الدولي السعودي سعيد المولد أسباب النتائج غير المرضية للملكي هذا الموسم، مؤكدا بأن المباريات المتبقية بمختلف البطولات نهائيات والهدف إسعاد الجماهير الأهلاوية.
قال سعيد المولد في تصريحات لشبكة أم بي سي برو سبورتس وإذاعة يو إف إم : ” الظروف والغيابات خلف النتائج غير المرضية هذا الموسم،وليس التكتيك المكشوف لجروس كما يروج البعض”.
وأضاف : ” جروس مدرب مخضرم ومتمكن ومميز وكبير ،ويعرف ما يريده جيدا ،وتكتيكه ليس مكشوفا ،وجميع مبارياتنا القادمة مثل النهائيات في مختلف البطولات ” كأس الملك ،الدوري ،البطولة الآسيوية ” وهدفنا حصد البطولات وإسعاد جماهيرنا “.
ختم سعيد المولد ،بقوله : ” نسعى بقوة للتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا،وكل لاعب في الفترة القادمة عليه الالتزام والانتظام خارج الملعب أكثر من داخله لأنها فترة ضغط مباريات،وإن لم يلتزم اللاعب سيتعرض بالكاد للإصابات ،وأنا لم أحقق أي شيء مما أريده مع الفريق ،وتفوقي في خانتي يعود للثقة الكبيرة من الجهاز الفني وزملائي ،وسأسعى مع كتيبة الملكي لتحقيق طموحات جماهيرنا الكبيرة والوفية بإذن الله “.
وفق “النادى”.
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