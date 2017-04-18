أكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، أن المدير الفني قد وضع اسم اللاعب المحترف البرازيلي ليو بوناتيني ليكون أول المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع نهاية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن ليو شارك مع الفريق الأزرق هذا الموسم في 22 لقاء، منها 16 مباراة كلاعب أساسي، استبدل في 12 منها، بينما شارك في 6 مواجهات كلاعب بديل، وكان احتياطيا في مباراة واحدة، وسجل 12 هدفا، وصنع هدفين . وقد نال اللاعب هجوما وسخطا جماهيريا كبيرا خلال اللقاءات الأخيرة للزعيم، وخاصة مباراة الأهلي الأخيرة، والتي أضاع فيها عدة فرصة، كانت واحدة فقط كفيلة بتتويج الهلال رسميا. وقد ظهر اللاعب خلال اللقاءات الأخيرة بعيدا عن مستواه، ولم يكن مؤثرا بشكل جدي، وقد طالبت بعض الجماهير برحيله عن صفوف الفريق .وفق “البلاد”.
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