كَشَفَتْ شركة جارمن عن سوار اللياقة البدنية Vivosmart 3 الجديد، الذي يمكنه قياس مستوى التوتر النفسي لدى المستخدم، وتنظيم عمليات التمرين للحد من خطورة الإفراط في ممارسة الرياضة على الصحة.
وأَوْضَحَتْ شركة الإلكترونيات السويسرية أن سوار اللياقة البدنية Vivosmart 3 الجديد يقوم بتسجيل فترات الراحة، وفترات التوتر خلال اليوم بواسطة مستشعرات الحركة، ومقياس ضربات القلب.
وعلى أساس هذه البيانات يقوم الجهاز باحتساب مستوى التوتر الحالي للمستخدم، والذي يمكن إظهاره في عِدَّة مستويات على الشاشة. كما يمكن إظهار عرض عام لليوم على شاشة الهاتف الذكي عبر التطبيق Connect الخاص بالشركة.
وإذا كان مستوى التوتر النفسي عالياً، فإن السوار يقدم للمستخدم إرشادات لبعض تمارين التنفس؛ من أجل الشعور بالهدوء والاسترخاء.
ولممارسي رياضة تقوية العضلات، يقدم السوار أَيْضَاً إمكانية احتساب الأثقال، التي تم رفعها، وكذلك احتساب المجموعات، وعدد مرات التكرار، وفترات الراحة، ثُمَّ تحليلها عبر تطبيق Connect. وبالطبع يشتمل السوار الجديد على الوظائف التقليدية الأخرى، مثل احتساب عدد الخطوات، وتسجيل بيانات النوم.
ويَأْتِي سوار اللياقة البدنية Vivosmart 3 مزوداً بشاشة لمسية بتقنية OLED، ومِن الْمُقَرَّرِ طرحه في الربع الثاني من 2017 بثلاثة ألوان نظير نحو 150 يورو.وفق “تواصل”.
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