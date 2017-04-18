يسبب تلوث الهواء مشاكل صحية كثيرة، قد تصل إلى حد الوفاة، خَاصَّة لأولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة؛ ولذلك تتضح أهمية تكنولوجيا التحقق من جودة الهواء.
وفي هذا السياق، نَجَحَ مطورو جهاز Sprimo في إيجاد الحل بالاعتماد على التكنولوجيا وتوفير تجربة مرنة للمستخدمين لقياس جودة الهواء، وهو جهاز صغير يساعدك على معرفة جودة الهواء من حولك، وفيما إذا كانت بيئة الهواء نقية أم لا.
ويقدم الجهاز قراءات في الوقت الحقيقي لجودة الهواء في المنطقة المحيطة بك، وكذلك استشعار السموم والمواد الكيميائية كالمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى تقدير درجة الحرارة والرطوبة.
ويُمكن من خلال الجهاز تجنب الكثير من المتاعب الناجمة عن استنشاق المركبات العضوية المتطايرة مثل الصداع، والإعياء، وحرقان العيون، وضيق التنفس، والغثيان، وغيرها.
ومن خلال التطبيق الخاص بالجهاز ستحصل على تنبيهات لِتَجَنُّبِ البيئات ذات جودة الهواء السيئة، والتعرف على الوقت اللازم لاستخدام جهاز لتصفية الهواء في المنزل، ومعرفة الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي التي تمتاز بجودة هواء نقية؛ وبالتالي الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء.وفق “تواصل”.
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