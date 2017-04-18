أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، أن الشركة استغنت في المراحل الماضية بعد التحول الإلكتروني عن عدد من الموظفين، بالاتفاق بين الطرفين بمنح الموظف تعويضاً مناسباً وراتباً تقاعدياً.
وأضاف العواجي أن الشركة بعد دمج الشركات السابقة ورثت أعداداً كبيرة من الموظفين، وكان لزاماً عليها الاستغناء عن فائض الموارد البشرية، إلا أن القول بأن الشركة استغنت عن 10 آلاف موظف رقم مبالغ فيه، مشدداً على أن عدد الموظفين الذين استغنت عنهم الشركة أقل من ذلك بكثير.
ولفت خلال المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة في الرياض أمس الإثنين، إلى أن السعودة في الشركة بلغت أكثر من 90% وأنها توظف أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي في مواقع قيادية لديها، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لخفض الأسعار عبر خفض التكاليف، لذلك عملت على خفض الفائض من الموارد البشرية. وفق “أخبار 24”.
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