كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الإثنين عن فوز تحالف “سعودي – تركي” يضم مؤسسة الراجحي وشركة “تاف” التركية بعقد تطوير وإدارة وتشغيل مطاري القصيم وحائل؛ ليرتفع عدد المطارات السعودية التي يفوز بتشغيلها تحالف “سعودي – تركي” إلى 4 مطارات.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طارق العبد الجبار أن الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير المطارات وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل، تسهم في الارتقاء بعمل المطارات، على غرار ما تم في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، الذي يعمل تحالف “سعودي – تركي” في تشغيله وتطويره.
وأشار العبدالجبار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، وتقديم خدمات مميزة للمسافرين، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في مارس الماضي فوز التحالف ذاته بعقد تطوير وإدارة وتشغيل مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع لمدة 30 عاماً.وفق “أخبار 24”.
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