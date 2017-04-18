حذر الباحث في تاريخ الجزيرة العربية الدكتور عيد اليحيى من خطورة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي أثناء الاحتفالات والأعراس، موضحاً خطورة نزول الرصاصة من السماء.
وأوضح اليحيى وهو مقدم برنامج “على خطى العرب” على قناة “العربية”،أن الرصاصة التي تسقط من السماء بإمكانها أن تخترق أسقف المنازل، مؤكداً أن الاحتفال بإطلاق النيران ليس من عادات العرب وهي دخيلة عليهم، ومَن كان يحتفل بهذه الطريقة هم الإنجليز.
وأضاف في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، أن الرصاصة حينما تطلق باتجاه السماء تعود لتسقط مرة أخرى على الأرض ما يشكل خطورة على الأرواح خاصة في المدن.
يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية أعلنت ضبط شاب عشريني أطلق النار من إحدى قاعات الاحتفالات، ما تسبب في اختراق الرصاص بعد سقوطه لسقف مصلى وإصابة وافد بحفر الباطن، وأحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وفق “أخبار 24”.
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