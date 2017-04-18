أعفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة 5 موظفين على خلفية تسببهم في تأخر رحلة للخطوط السعودية قادمة من الرياض؛ بسبب عدم وجود موقف للطائرة داخل المطار.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الطيران المدني المهندس طارق العبدالجبار، أن إدارة المطار قررت إعفاء الموظفين الخمسة في إدارة العمليات من مناصبهم لعدم تصرفهم بطريقة “إيجابية”، ونقلهم إلى مهام أخرى، “بحسب “عين اليوم”.
وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز قد تعهدت بمحاسبة المتسببين في الواقعة، موضحة أن السبب فيها هو ضعف التنسيق بين إدارة عمليات المطار والمختصين في الخطوط السعودية.
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