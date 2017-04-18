أكدت مصادر أن الشرطة في محافظة الخُبر ألقت القبض على شخصين انتحلا شخصيتي “باتمان” و”سبايدرمان” الخياليتين اللذين قاما باستعراضات في عدة مواقع بالمحافظة.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن فرق البحث والتحري في شرطة الخُبر تعرفت على الشابين اللذين تخفيا وراء شخصيتي “باتمان” و”سبايدرمان”، ونفذا فقرات استعراضية في حديقة الحزام الأخضر، وفي الشوارع العامة بمدينة الخُبر.
وأشارت إلى أن الشابين أُحضرا إلى مركز الشرطة، قبل إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتهامهما بالإخلال بالآداب العامة.
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