انتقد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، ما سماه ظاهرة الكسل “المتفشية في المجتمع”، حيث وصفها بالمرض الخطير والعظيم، مؤكدا أن كثيرين في بلدان أخرى يتمنون المجيء إلى المملكة، لما فيها من خيرات.
وقال الشيخ المطلق خلال برنامج “الفتوى” في القناة السعودية، إن الشباب يرفضون مساعدة آبائهم في أعمالهم التجارية وغيرها، وينشغلون عوضا عن ذلك بالتسكع في الاستراحات والانشغال باللعب مع زملائهم.
وأضاف: “بعضهم له معاملات تجلس 3 سنين ما راح لها بسبب الكسل، بل يأتيه مولود ولا يسجله ويأخذون عليه غرامة، وتنتهي رخصته ما يسجلها، رغم أن ما عنده شغل، كسلان فقط، وهذا عيب ومرض”.
وأكد أن الظاهرة تشمل الفتيات أيضا، متسائلا: “تصدقون بعض بناتنا تتزوج ولا تعرف تسوي شاهي ولا قهوة، وتقول لزوجها أن يأتي بالطعام من المطعم، رغم ما فيه من أمراض”.
وأوضح المطلق أن الشباب والفتيات يعانون أيضا من تراجع كبير في الدراسة، حيث إن النسب الأعلى هي للضعيف والمقبول والجيد، بينما لا يتجاوز الممتازون نسبة 30%.
وفق “أخبار 24”.
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