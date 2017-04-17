دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور صالح الدويلة وعدد من رؤساء الاقسام بعد ظهر أمس معرض (حصاد مصادر التعلم التقني) في مقر نادي الحي في متوسة وثانوية التحفيظ الأولى
ويهدف المعرض إلى تبادل الخبرات بين منسوبات الميدان التربوي، والتوعية والتثقيف بماهية مراكز مصادر التعلم وأهدافها ومهامها، والتثقيف بالتقنيات الحديثة المنتشرةوالمستحدثة في هذاالعصر
وضم المعرض زوايا خاصة بمختلف صنوف التعليم حيث مثّل هذاالمعرض فرصة للمدارس لإبراز إنجازاتها ونجاحاتها وأفضل التطبيقات والممارسات لديها، حيث أعطى هذا المعرض الفرصة للتنافس وتبادل الخبرات والتجارب مما ينعكس على تحسين مخرجات العملية التعليمية وينقلها إلى آفاق جديدة من التواصل الفعال . وندكر على سبيل المثال
( الترفيه التقني ، ورؤية ٢٠٣٠ ، تقنيتي نقاء وارتقاء ، ركن مسرح العرائس ، ركن تطبيقات الواقع المعزز في التعليم ) وعدة أركان للجهات الراعية للمعرض ..
وعبر العبدالجبار عن اعجابه بالمعرض وقال المعرض مفخرة ويعّد بمثابة ملتقى تعليمي متعدد الفعاليات والأنشطة، وقناة للتواصل الفعال بين المدارس والمجتمع بكل فئاته ومؤسساته، وقوفا على أفضل الممارسات والتطبيقات المدرسية العملية والتكنولوجية والريادية،
واعرب عن شكره للشؤون المدرسية وولقسم التجهيزات ممثلا بمساعدة مدير التجهيزات وفريق العمل المعد والمنظم لهذا الانجاز المميز.
وأشرف على تنظيم المعرض فريق عمل متكامل من قسم التجهيزات المدرسية والمدارس تحت اشراف مساعدة مدير التجهيزات المدرسية أ.،نوف الدليمي ،، ونشير إلى أن المعرض يستمر إلى الخميس القادم يتخلله ورش وعدة فعاليات ..
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