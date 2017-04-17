افتتحت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) أ. شريفه بنت شعلان القرني معرض (حصاد مصادر التعلم التقني ) وذلك يوم الإثنين هـ 1438 / 7/ 20 بمقر متوسطة وثانوية تحفيظ القران الأولى والذي ينظمه قسم التجهيزات المدرسية . بحضور مساعدة مدير التجهيزات المدرسية أ. نوف بنت عبد العزيز الدليمي والمساعدات ورئيسات الشعب وقائدات المدارس، وحيث سيستمر المعرض حتى نهاية يوم الخميس الموافق هـ 1438/ 23/7 .
ويهدف هذا المعرض إلى إبراز جهود أمينات مصادر التعلم ونشر خبراتهم وتجاربهم الناجحة وإتاحة الفرصة للطالبات والمعلمات للتدريب المباشر من خلال الالتحاق بالورش المنفذة ، تشجيع أمينات مصادر التعلم على التصميم الإلكتروني التعليمي ، توفير بعضا من ( الأجهزة التعليمية والوصلات ) التي تخدم المعلمة بشكل مباشر ، تقديم تقنيات حديثة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ونشر ثقافة الشراكة المجتمعية التقنية الهادفة في المحافظة . ويستهدف جميع الفئات التعليمية.
و يشارك في هذا المعرض أمينات المصادر في المدارس وبعض الشركات الداعمة .
بدأ المعرض بقص الشريط من قبل مساعد مدير التعليم أ. شريفة بنت شعلان القرني ثم ألقت الطالبة جنى العمار من إبتدائية التحفيظ الأولى قصيدة ترحيبية تلتها أنشودة ترحيبية ألقتها فرقة برنسيسيز الاستعراضية بالخرج ، عقب ذلك تم التجول في أركان المعرض وشرح مفصل لكل ركن .
ويشمل المعرض على عدة أركان منها مراكز مصادر التعلم في مدارس المحافظة ، التعلم النشط ، الترفيه التقني ، ورؤية ٢٠٣٠ وعدة أركان للجهات الراعية للمعرض (أندية الحى ومكتبة الأنظمة وايزو استون و مدارس الفرسان وآخر الأسعار ودرر الحلى والعيادات المتقدمة ومكتبة الملك فهد والملك عبد العزيز وشركة مياه موارد وشركة مياه قطاف ومؤسسة القميشى لأجهزة الكهربائية ومخابز وحلويات الربيعان والجمعية الخيرية لتحفيظ القران وسيشمل أيضا الورش التدريبية ومعروضات للأسر المنتجة ، وقد لاقى المعرض استحسان مدير التعليم ومساعدة رئيس الشئون التعليمية وزوار المعرض وأبدو اعجابهم بحسن التنظيم وشمولية الأركان وتخصصاتها التقنية التي تخدم البيئة التعليمية وتجعلها مسايرة لركب التطور التقني .
في نهاية المعرض أعربت القرني عن شكرها وتقديرها على الجهود المميزة والفاعلة في أعمال المعرض ودعم وتحقيق الأهداف ، مما كان له الأثر الملموس في تطوير الميدان التعليمي وتمنت أن يكون الجهد جماعي وإفادة المدارس بنين وبنات وسألت الله التوفيق والسداد للجميع .
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