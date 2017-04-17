رأس مدير التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، صباح اليوم الأحد، اللقاء التربوي الذي عقدته إدارة التربية الخاصة لرواد النشاط ببرامج العوق السمعي بالمحافظة، بحضور مشرف العوق السمعي بالإدارة الأستاذ عبدالإله بن ناصر المحسن.
وخُصصت محاور اللقاء – الذي استضافه مقر إدارة التربية الخاصة – لمناقشة استعدادات «التربية الخاصة» وبرامج الإعاقة السمعية لتفعيل أسبوع الأصم العربي الثاني والأربعين الذي يقام هذا العام تحت شعار «لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم»، خلال الفترة من يوم الأحد السادس والعشرين من شهر رجب الحالي وحتى يوم الخميس غرة شهر شعبان المقبل.
وأقر اللقاء خطة العمل العامة لإحياء أسبوع الأصم العربي، واعتمد قائمةً مفصلةً بالفعاليات والأنشطة المنوي تنفيذها ومن أبرزها: مسابقة لغة الإشارة لطلاب التعليم العام، دورة عن لغة الإشارة لمعلمي التعليم العام بالمدارس التي تحتضن برامج العوق السمعي، نشر التوعية بالفعالية وبفئة الصم وضعاف السمع بين أوساط المجتمع عبر وسائل متعددة، زيارة طلاب برامج العوق السمعي للدوائر الحكومية، إقامة أيام مفتوحة لطلاب البرامج وطلاب التعليم العام.
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