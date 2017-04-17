وجه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي خطابات شكر وتقدير لقادة المدارس التي بادرت وأرسلت التقرير عن أسبوع المرور الخليجي الموحد ، وذلك بناء على مارفعته اللجنة المكلفة بدراسة التقارير المرسلة لإدارة التعليم قسم ( النشاط الطلابي )..
والشكر موصول لرائد النشاط وجميع المعلمين المشاركين في الفعاليات ولأبنائنا الطلاب على جهودهم المتميزة ، وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس التي أرسلت التقارير:
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