نفذت وحدة تطوير المدارس ” بنات”برنامج تدريبي بعنوان ” هندس حياتك” وذلك يومي الأحد والأثنين الموافق19 – 20 / 7 / 1438هـ بمقر مركزالتدريب التربوي بمحافظة الخرج .
استهدف البرنامج المشرفات التربويات وقائدات المدارس والمعلم المشرف بمدارس تطوير مسار ” إشراف ” .
قامت بتنفيذ البرنامج في اليوم الأول مشرفة تطوير أ. شريفة الحميرتحدثت فيه عن كيفية التخطيط وهندسة حياتك ، أنواع التغيير .
في الثاني من البرنامج تحدثت أ. حصةالحركان عن أهمية الوقت وكيفيةاستثماره والعوائق والحلول لاستغلال الوقت .
تخلل البرنامج عدة أنشطه تطبيقية بين المتدربات ، وكان هناك تفاعل كبيرومتميز بين المتدربات .
في ختام البرنامج وزعت شهادات الحضور على المتدربات ..
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