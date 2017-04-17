يسر لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة الاعلان عن تأسيس لجنة اطباء الخرج الصحية، وتتشرف اللجنة بدعوة الاطباء والممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية ممن لديه الرغبة بالمشاركة في العمل التطوعي لرفع مستوى الوعي الصحي في محافظة الخرج.
و سيتم استقبال طلبات الانضمام على البريد الالكتروني (kharjdoctors@gmail.com )، و ذلك بإرسال البيانات التالية:
– الاسم:
– مجال التخصص الصحي:
– المستوى الأكاديمي أو الاكلينيكي:
وتأمل اللجنة من الأطباء والممارسين الصحيين المبادرة الانضمام لهذه اللجنة الرائدة والمشاركة في تأسيسها وطرح الرؤى والأفكار التي من شأنها تفعيل العمل الصحي التطوعي في المحافظة.
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