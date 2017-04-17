نظمت ثانوية الملك عبدالله و بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج محاضرة حول آفة المخدرات وأثرها على الفرد و المجتمع بهدف توعية الطلاب بأضرار هذه الآفة وكيفية محاربتها.
حيث تطرق الاستاذين /عبدالله الحربي و بدر الودعاني إلى مخاطر المخدرات والتي تعمل على إتلاف خلايا الجهاز العصبي وجميع خلايا الجسم، إضافة إلى آثارها على جسم المتعاطي ومختلف الأمراض الناتجة عنها كالإيدز وسرطان الدم ومرض الكبد الوبائي.
وفي ختام البرنامج قدم قائد المدرسة الأستاذ سعد بن محمد السبيعي شكره وتقديره لأعضاء مكافحة المخدرات على هذه المحاضرة القيمة والتي أضافت الشيء الكثير لأبنائنا الطلاب.
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