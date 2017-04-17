أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عرضاً لمُضاعفة كمية البيانات في باقات (واجد 200) و(واجد 300) لمُشتركيها الجدد والمحولين من المشغلين الآخرين حيث سيحصل المشترك على ضعف كمية البيانات مجانًا ولمدة 3 أشهر من تاريخ الاشتراك ،حيث لم تكتفِ موبايلي بإعادة تصميم الباقات لتصبح أكثر تنافسية ،بل أضافت هذا العرض لتلبية الطلب المرتفع على خدمات الإنترنت وتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائها.
وبموجب هذا العرض سيحصل المشترك الجديد أو المحول من مشغل آخر في باقة (واجد 300) على 40 جيجابايت شهريا بدلاً من 20 جيجابايت بالإضافة إلى دقائق لا محدودة داخل شبكة موبايلي، و 1000 دقيقة مع المشغلين الآخرين إضافةً إلى 300 رسالة نصية محلية تستخدم داخل وخارج الشبكة ، بينما سيحصل المشترك في باقة (واجد 200) على 20 جيجابايت شهرياً بدلاً من 10 جيجابايت، ودقائق لامحدودة داخل شبكة موبايلي، و 500 دقيقة محلية مع المشغلين الآخرين و 200 رسالة نصية محلية يمكن الاستفادة منها مع عملاء موبايلي بالإضافة إلى المشغلين الآخرين ، علمًا بأن جميع هذه المميزات ستكون بنفس سعر الباقة الشهري وهو ما يجعل باقات موبايلي المفوترة الأكثر تميزًا في قطاع الاتصالات، كما نوهت الشركة على أن الوحدة التحاسبية هي الثانية للاتصال والميجابايت للإنترنت وهو ما يتيح للمشتركين استخدام أمثل للميزات الشهرية للباقات.
من جانبه أكد مدير إدارة مبيعات كبار العملاء في موبايلي عبدالله باعبود أن مايُميّز باقات موبايلي المفوترة تلقّي مُشتركيها رسائلًا نصيةً فيما يتعلّق بمعدل الاستهلاك سواء للإنترنت أو الدقائق لكي يتمكنَ المشترك من إدارة فواتيره الشهرية بشكل أفضل ولتجنُّب أي رسوم إضافية، وفي حال استنفذ المشترك أيٍ من المميزات الشهرية سيحصل على باقات إنترنت خاصة ودقائق اتصال بأسعار تنافسية.
وأضاف باعبود عن إمكانية العملاء الراغبين الاشتراك في هذه الباقات الحصول على رقم جديد (مميز) أو تحويل نفس الرقم سواء من مشغلين آخرين أو من باقات موبايلي الحالية من خلال زيارة أحد فروع موبايلي المنتشرة في المملكة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج