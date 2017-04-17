أضاف السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي رقماً جديداً لقائمة أرقامه القياسية في دوري جميل للمحترفين.
وبات السومة اللاعب الوحيد في تاريخ دوري المحترفين الذي يسجل أهدافاً أكثر من عدد مشاركاته، بحسب إحصائيات “أوبتا”
ولعب السومة حتى الآن مع الأهلي في دوري جميل 65 مباراة، سجل خلالها 71 هدفاً.
ويتصدر مهاجم الأهلي قائمة هدافي الموسم حتى الآن بـ 22 هدفاً بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الاتحاد، ليقترب بشدة من الظفر بلقب هداف الدوري للموسم الثالث على التوالي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج