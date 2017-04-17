اعترف اللاعب الباراغوياني فيكتور أيالا ، محترف النصر الحالي أنه كان على وشك الرحيل من صفوف الفريق السعودي للانضمام لواحد من كبار الأندية الباراغويانية نادي سيرو بورتينو الذي يتولى تدريبه حالياً غوستافو ماتوساس مدرب الهلال السابق .
وقال أيالا لصحيفة “hoy” أن النصر رفض أن يفسخ تعاقده بالتراضي مشترطاً دفع الشرط الجزائي أو استكمال عقده مع النادي قائلاً أن يتوقع إعادة المفاوضات من جديد مع النادي البراغوياني في يونيو المقبل “.
وذكرت الصحيفة الباراغويانية أن أيالا يحسب الأيام ويعدها منتظراً انتهاء تعاقده مع النصر حتى يرحل عن الفريق مرحباً بالانضمام لسيرو بورتينو قائلاً أن مدرب الحالي ، الأوروجوياني ماتوساس يعرفه تماماً عندما كان مدرباً للهلال .
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