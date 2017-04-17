استغرب مساعد الدوسري عضو شرف نادي الاتحاد تجاهل الإدارة الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن وعدم تقديم الشكر له عبر بياناً رسمياً صادر من النادي، بعد أن قدم مكافأة التتويج ببطولة كأس ولي العهد من أمام نادي النصر قبل شهر من الآن لـ(18 لاعب).
وذلك خلال حديثه الذي خص به (النادي) قائلاً: استغرب تصرف الإدارة معي حول عدم ذكر اسمي بعد تقديمي مكافآت للاعبين، فمن وجهة نظري أرى أن كل شخص يدعم النادي، سواء معنوياً أو مادياً يتوجب تقديم الشكر له، فأنا توجهت من مسقط رأسي (الخبر) إلى العاصمة الرياض لأجل دعم اللاعبين من قلب الحدث حالي حال كل مشجع.
وأضاف: وبعد عودتي إلى الدمام عدت إلى جدة لأجل أن أوفي بوعدي ألا وهو تسليم اللاعبين مكافأة الفوز في يوم التمرين، وقمت بتسليم اللاعبين شخصياً التي وصلت لـ(90 ألف ريال)، وعندما سلمت المكافأة لقائد الفريق عدنان فلاتة ادخلني حينها للملعب، لكن أتى المنسق الإداري سلطان ينبعاوي وطلب مني المغادرة إلى منطقة المصورين.
وزاد: قد يأتي بعض من الجماهير ويقول أنني أبحث عن الشو والبهرجة، لكن من هنا وعبر صحيفتكم أقطع الشك باليقين وأقول أنني قدمت المكافأة من حبي وعشقي للكيان وبسبب ظروف النادي التي تتطلب الوقفة من جميع محبي الاتحاد ولست حريص على أن يكون لي شكر وتقدير ولكن كان من الجميل أن أتلقى على الأقل كلمة شكر من الادارة لتحفيزنا كشرفيين لأجل الدعم مستقبلاً
وأكمل الدوسري حديثه: بصراحة لست حريصاً على ذلك فأنا دعمت لأكافئ اللاعبين وليس لأكافئ نفسي بالظهور الإعلامي، لكن عتبي على الإدارة لعدم تقديري وعاتبوني بأن الدعم يجب أن يكون عن طريقهم الإدارة لا عن طريق اللاعبين ولا أعلم ما سبب ذلك.
وفي حال أن نفت الإدارة الحالية خبر تسليمه المكافآت للاعبين قال مساعد: أنا لست هنا لخلق (شوشرة) مع الإدارة التي احترم عملها وهم شاكرين على ما يعملون، لكن دليلي لاعبين الاتحاد (النمور)، حيث قمت بتسليم المكافأة لكل من عدنان فلاتة يداً بيد بوجود المدافع أحمد عسيري والحارس فواز القرني والمحترفين التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود كهربا.
واختتم مساعد الدوسري حديثه قائلاً: سبق لي وقدمت العديد من التذاكر للجماهير الاتحادية وهي تستحق أكثر وأكثر من ذلك، كما سبق لي وقدمت مكافأة خاصة للمحترفين الأجانب، الذين أقنعوني بتقديم مكافأة لباقي اللاعبين، وأنا قدمتها لعشقي للكيان.
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