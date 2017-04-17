وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين قيام شابين بسرقة محطة وقود تحت تهديد السلاح غرب الرياض.
وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة بإحدى محطات الوقود في الرياض سيارة يستقلها شابان يدخلان المحطة للتزود بالوقود.
وأبان المقطع أنه بعد فترة صغيرة من الزمن نزل قائد السيارة حاملا مسدسا يهدد به عامل محطة الوقود، ما جعله يفر من أمامه، تاركا المحطة، فيما توجه الشاب الآخر إلى عامل آخر لاستكمال مهمة السرقة ولاذا بالفرار.
وفق “أخبار 24”.
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