خصصت شركة مطارات الرياض اليوم الاثنين عددا من المواقع في طوابق الخدمة الواقعة بجانب مخارج صالات القدوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض للوقوف المؤقت لخدمة مستخدمي سيارات شركات النقل التي تقدّم خدماتها في المملكة عبر تطبيقات الهواتف الذكيّة، مع تحديد لوحات إرشادية داخل وخارج الصالات للاستدلال بها.
وتتيح هذه الخدمة للضيوف والمسافرين التنقل من وإلى المطار عبر الصالات الداخلية والدولية، بطريقة منظمة تسهم في انسيابية الدخول والخروج، وفي حفظ وقت المسافرين؛ إذ سيتمكن المسافرون من الاستفادة من هذه الخدمة عبر مسارات خاصة أمام بوابات الوصول والمغادرة عبر جميع صالات المطار بطريقة يسيرة وواضحة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة من الخدمات التي ستطلقها الشركة قريبًا للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بمطار الملك خالد الدولي.
وأضاف أنه يتطلع أن تسهم هذه الخدمة في دعم عمل الشباب السعودي الذين يستعينون بتطبيقات النقل الذكية في تحركاتهم، حيث ستُسهل لهم العمل في النقل من وإلى المطار بشكل أكبر من السابق وبأسلوب احترافي منظم يليق بواجهة العاصمة.وفق “أخبار 24”.
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