أعلنت شرطة المنطقة الشرقية مساء اليوم الاثنين عن تحديد مصدر إطلاق النار الذي اخترق سقف مصلى وتسبب في إصابة وافد بمحافظة حفر الباطن وهو داخل سيارته، وضبط الشخص الذي أقدم على إطلاق النار.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العقيد زياد الرقيطي، أن مركز عمليات شرطة محافظة حفر الباطن تلقى بلاغا من وافد آسيوي يفيد بتعرضه لإصابة طفيفة نتيجة سقوط مقذوف ناري على مركبته أثناء توقفه بالقرب من أحد المصليات بحراج الأغنام.
وأضاف أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ للكشف عن ملابساته وتحديد مصدر تلك المقاذيف، وتم تحديد مصدر إطلاق النار، الذي تبين أنه قاعة احتفالات قريبة من الموقع، وقد ثبت تورط مواطن عشريني بإطلاق النار وتم إحضاره وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.وفق “أخبار 24”.
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