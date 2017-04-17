إحتفل الاستاذ محمد بن عبدالعزيز المنصور بزواج ابنه منصور على كريمة الدكتور عبدالله بن عبدالكريم المسلم بقاعة الريان حضر الحفل لفيف من الاهل والاصدقاء مهنئين ومتمنين للعريس حياة سعيدة .
إحتفل الاستاذ محمد بن عبدالعزيز المنصور بزواج ابنه منصور على كريمة الدكتور عبدالله بن عبدالكريم المسلم بقاعة الريان حضر الحفل لفيف من الاهل والاصدقاء مهنئين ومتمنين للعريس حياة سعيدة .
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