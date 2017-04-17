قدم موقع “صحتي” المهتم بالشؤون الصحية نصائح مهمة للمحافظة على الأسنان لفترة طويلة من التسوس وعلى اللثة أيضاً من الالتهابات.
وجاءت النصائح كالآتي:
1- الحفاظ على مينا الأسنان: من أفضل الأمور للمحافظة على الأسنان مع التقدم بالعمر هو الحفاظ على مينا الأسنان لأن مينا الأسنان ما أن تتلف تبدأ الأسنان بالتلف معها لذلك يجب المحافظة عليها.
2- تجويفات الأسنان: من الأفضل الانتباه إلى مواد تجويف الأسنان التي يستخدمها الآباء لئلا تضر بالأسنان ككل وهذا الأمر يقي الأسنان لاحقاً لذلك تجنبوا الفلين ورقائق الذهب وكسارة الحجارة.
3- خلع الأسنان: زراعة الأسنان منتشرة كثيراً بين الناس ولكن من الضروري الانتباه إلى الأسنان التي تستخدم بذلك ومن بينها الأسنان الفضية أو الذهبية بل يجب استخدام الأسنان من البورسلان أو أي أمر آخر يحافظ على صحة الأسنان مع التقدم بالعمر.
4- مشاكل اللثة: من أكثر المشاكل التي تؤثر على الأسنان على المدى الطويل هي مشاكل اللثة بشكل عام فالتهابات اللثة تتسبب بتخلخل جذر الأسنان وتساقطها تلقائياً.
5- فرك الأسنان: من المفترض أن يفرك الإنسان أسنانه بانتظام في الصباح والمساء من أجل المحافظة على صحة اللثة وصحة الأسنان ككل وهذا الأمر يساهم في الحفاظ على عمر الأسنان لفترة طويلة.
6- المحلول الملحي: يجب شطف الأسنان بالمحلول الملحي من وقت إلى آخر من أجل قتل الميكروبات والبكتيريا التي تتغلغل باللثة وتضعف جذر الأسنان.
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