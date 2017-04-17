كشفت مصادر مقربة من إدارة النصر بأنها ستتجه في حال واصلت مسيرته في قيادة دفة النادي للانسحاب من دوري ابطال اسيا في نسخته المقبلة في ظل المطالبة المالية العالية لإنهاء ازمة الرخصة الاسيوية، التي تعد من اهم الشروط التي يجب تسليمها قبل الدخول في قرعة دوري الابطال.
ويحتل النصر حالياً المركز الثاني في دوري جميل للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ23، وهذا المركز يؤهله للتأهل مباشرة الى دوري المجموعات، الذي ينطلق في فبراير 2018.
وتستند لوائح الرخص الاسيوية على ايفاء الإدارة بكل التزامات اللاعبين من رواتب ومقدمات عقود وعدم وجود قضايا في الاتحادين القاري والأهلي، ما يعني ان النصر في حال رضخ لتلك المطالب فإنه سيكون ملزما بسداد 93 مليون ريال.
وكان نادي الاتحاد قد فشل في تجاوز هذه المعضلة امام مسيري الاتحاد الاسيوي ليحرم من المشاركة في النسخة الحالية من البطولة ويحل بديلاً عنه التعاون، في حين دخل الفتح في مواجهات الملحق قبل ان يتأهل الى دوري المجموعات.
من جانب اخر، ابدى المدرب الفرنسي كارتيرون سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في مواجهة التعاون واستطاعته قبل تأخره الى فوز في المواجهة، التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ23 من دوري جميل للمحترفين، وانتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1، وقال: «ردة فعلنا في الشوط الثاني كانت جيدة ومميزة بعد أن تأخرنا بالنتيجة، وبصراحة انا كنت غاضباً جداً من النتيجة وقلت للاعبين أنتم تستحقون الاحترام لذا يجب أن تلعبوا وتستمتعوا داخل المباراة، والمرحلة الحالية حساسة فالثبات بالتشكيل كان مهماً بالنسبة لنا لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة».وفق “أخبار 24”.
ومنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة يوم أمس الاحد، على ان يعود الفريق للتدريبات اليوم الإثنين على الملعب الرديف بالنادي استعداداً لمواجهة الباطن في الجولة الـ24 من الدوري، وجاء طلب الفرنسي بنقل التدريبات الى الملعب الرديف من اجل تعود اللاعبين على الأرضية الصناعية المشابهة لملعب الباطن.
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