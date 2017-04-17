علمت مصادر أن عضو شرف نادي الاتحاد منصور البلوي، لن يترشح في الانتخابات الالكترونية القادمة؛ رغبة منه لعدم الدخول في صدام مع الجماهير الصفراء، وحتى لا يشوه تاريخه الماسي، الذي صنعه مع الكيان الاتحادي في فترة ترؤسه السابقة؛ نظرا لعدم توفر السيولة الكافية والدعم الذي كان متوفرا في عهده بقيادة العضو الداعم الشيخ عبدالمحسن ال الشيخ والذي قدم للاتحاد مئات الملايين، وبعد أن فشل منصور البلوي في فترة رئاسة شقيقه إبراهيم البلوي، الذي ترأس النادي لمدة عامين ونصف، وبعد أن وعد بدعم شقيقه بميزانية مفتوحة ولم يتحقق ذلك، وانكشف أمره أمام عشاق نادي الاتحاد، يخشى منصور من الدخول مع الجماهير في مواجهات مباشرة، حتى لا يفقد الثقة بشكل نهائي، ولكنه قد يعود للواجهة الإعلامية مرة أخرى بدعم المهندس جمال أبو عمارة ،الذي ينوي الترشح للانتخابات القادمة، وهو من الشخصيات المقربة لمنصور البلوي،
من جانبه يعاود الفريق الأول تدريباته اليوم الاثنين بعد الراحة التي منحها المدرب خوسيه سييرا للاعبين عقب مواجهة القادسية ولمدة يومين ماضيين حيث يسعى إلى تجهيزهم لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري جميل، ومن المنتظر عودة المدافع أحمد عسيري للتدريبات، بعد تماثله للشفاء فيما يواصل فهد المولد، وعساف القرني برنامجهما التأهيلي فيما ستشهد المواجهة عودة المحترف الكويتي فهد الأنصاري للمشاركة بعد انتهاء إيقافه.وفق “البلاد”.
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