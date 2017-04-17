تواجد الدكتور “فرحان العنزي” والإعلامي الرياضي، وعضو مجلس إدارة نادي النصر سابقًا الأستاذ “طارق بن طالب” مساء اليوم الأحد في مقر نادي الهلال؛ لتقديم الاعتذار للاعب “خالد شراحيلي”؛ بعد أن أساءا إليه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أوكل “شراحيلي” -في وقت سابق- مجلس الإدارة؛ لرفع دعوى قضائية ضدهما؛ بيد أنّ “شراحيلي” قبلَ اعتذارهما، أثناء تواجدهما مساء اليوم في مقر نادي الهلال وتنازل عن الدعوى .
ويأتي ذلك امتدادًا لمساعي مجلس الإدارة لحفظ حق نادي الهلال، وكافة منسوبيه، ولاعبيه على كافة الأصعدة.
من جانبه، ثمّن مجلس إدارة الهلال الدور الكبير الذي يبذله عضو مجلس الإدارة والمشرف على الإدارة القانونية بنادي الهلال الأستاذ “ثامر الجاسر”، والمحام “مشعل آل الشيخ” في كافة القضايا القانونية التي تخصّ نادي الهلال.وفق “الرياض”.
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