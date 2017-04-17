مُنع المشجع الأهلاوي عبد الله الحائطي القادم من مدينة حائل من دخول ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض ليلة البارحة أثناء حضوره مباراة الأهلي والهلال في الجولة 23من دوري جميل حيث صرح لصحيفة سبورت السعُودية قدمت من حائل قاطعاً مسافة 640 km وتحملت مشاق السفر وعند وصولي للملعب فوجئت بمنعي من قبل رجال الأمن ومنظمي الملعب بحجة أنني مرتدي تيشرت فريقي ولا يسمح بالدخول لأن التيشرت مكتوب عليه ( الملكي ) وحاولت أقناعهم بأنني قادم من مسافة بعيدة ومن الصعب منعي من الدخول ، وقالوا أذهب وبدل التيشرت ويسمح لك بالدخول ورغم كل المحاولات الآ أنها باءت بالفشل وكيف أستطيع تغير تيشرت في وقت حرج والمباراة على الأبواب ولا يوجد متسع حتى أخرج مِن محيط الملعب وأذهب لتغيير التيشرت وقد سجلت البوابة الإلكترونية باركود تذكرتي ، ومع تشديدهم على عدم دخولي أضطريت الرجوع لسيارتي ولم أستطع مشاهدة المباراة وذهب تعبي دون مردود وفقدت قيمة التذكرة .
وأضاف الحائطي ما هو الذنب الذي اقترفته حتى أمنع من مشاهدة ومؤازرة فريقي وطالب إدارة الأهلي بوضع حد فاصل لمعاناة جماهير الأهلي مع ادارة ملعب الدرة ومساواة كافة جماهير الاندية في التعامل وعدم تفضيل جماهير عن غيرها ، ثم أختتم المشجع الأهلاوي عندما شاهدت إعادة المباراة في التلفزيون تعجبت كيف لإدارة الملعب تدخل أكثر من لوحات وبنرات لجماهير الهلال مكتوب عليها ( الملكي ) ولا تقل طول اللوحة الواحدة لأكثر من 100cm ويمنعون مشجع مرتدي تيشرت لايمكن يُرى مع الحشد الجماهيري لا توجد عليه عبارات مسيئة .وفق “الرياضية”.
وخص المشجع الأهلاوي صحيفة سبورت صور من التيشرت الذي كان يرتديه قائلاً لكم الحكم اذا رأيتم هناك ما يستحق المنع وأكد بأن الموقف تعرضت له جماهير الأهلي بأخذ شعارات النادي وقذفها أمام ممرات البوابات في منظر غير حضاري يشوه سمعة الرياضة السعودية بوجه عام وللأهلي بشكل خاص فكيف يرضون أهانه شعار والقائه في الأرض ولا سيما الشعار يحمل لون وشعار الوطن ممثلا بشعار النادي الأهلي .
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