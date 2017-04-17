نفى مصدر عائلي مقرب من اللاعب السوري عمر السومة، المحترف بنادي الأهلي، ما تردد حول توصله لاتفاق مع الاتحاد السوري لكرة القدم للعودة إلى تمثيل منتخب بلاده والمشاركة معه في المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.
وأكد المصدر وفقاً لـ “عين اليوم”، أن اللاعب لم يتلق أي خطاب رسمي من الاتحاد السوري، يدعوه فيه لتمثيل منتخب بلاده في تصفيات مونديال روسيا، مضيفاً أن عمر لم يدخل حتى في أي نقاش ودي حول انضمامه للمنتخب السوري.
يذكر أن رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم موفق جمعة، قد صرّح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن مهاجم فريق الأهلي سيعود لصفوف منتخب بلاده، بعد محادثات لإقناعه كان لزميله فراس الخطيب دور فيها.
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