أكد فواز القرني، حارس نادي الاتحاد أنه لا يخشى أحد داخل الملعب، لكن “ناصر الشمراني” يصيبه بالتوتر، حيث قال:” لا أخاف من أي لاعب في الميدان، لكن تحركات ناصر الشمراني تزعجني وتكون خطرة دوماً”.
وبين القرني أنه لاتربطه علاقة حب بزوجته، وأن الحب كان قبل الزواج لكنه تلاشى بعده.
المدريدي عالمياً، فواز القرني، أشار عبر لقاء خاص لـ “عين اليوم ” أنه لن يواجه الكاميرا بعد وينوي على التركيز داخل الملعب والإبتعاد عن المقابلات التي تجلب الكلام إلى اللاعب وتشتت إنتباهه.
وأضاف فواز القرني:” الانضباط خارج الملعب دائماً ماتكون له صورة إيجابية داخل الملعب، في فترة الـ9 شهور الأخيرة، كنت منضبط غذائياً ولياقياً وحتى في النوم، وأنعكس هذ الأمر بالأفضل حتى داخل الملعب.
وعن سر أداء الاتحاد المميز في نهائي ولي العهد ضد النصر، قال فواز:” صورة الراحل أحمد مسعود قبل اللقاء ساهمت في رفع معنوياتنا، والبطولة أقل مانقدمه للمرحوم أحمد مسعود ولإبنه عمر وللرئيس باعشن”.
وعن جماهير الاتحاد، وصفهم فواز بأنهم اللاعب رقم 1، وأهم عنصر في النادي، وقال:” رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، دائماً جماهير الاتحاد تكون متواجدة بكثافة وبأوقات مبكرة وفي كل مكان، جماهير الاتحاد تستحق كل التضحية والحب، ولا يوجد جمهور مثل وفاء جمهور الاتحاد”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج