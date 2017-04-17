أكد المفاوض الاتحاد عبدالله شرف الدين أنه بحسب معلوماته القوية داخل النادي فأن شيك الـ30 مليون المثير للجدل في الآونة الاخيرة بين جماهير الاتحاد دخل في حساب نادي الاتحاد لدى البنك الاهلي وتم صرفه.
ونشر شرف الدين تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء نصها : الشيك الـ٣٠ مليون حسب معلوماتي القوية انه دخل حساب نادي الاتحاد لدى البنك الأهلي وتم صرفه في النادي رحمك الله ياعم احمد.
وكان عمر مسعود نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد قد أكد من قبله أن الشيك ذهب للهيئة العامة للرياضية ثم أودع في حساب نادي الاتحاد .
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