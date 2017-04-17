أظهر مقطع فيديو وافداً يقود مركبة أمنية بأحد شوارع العاصمة الرياض، ما يعد مخالفة للأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية.
وأصدر الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة بياناً أوضح من خلاله أنه تم التحقق من الواقعة، حيث تبين أن المركبة تعرضت لعطل فني بناقل الحركة استدعى صيانتها بمركز الصيانة التابع للوكيل لكونها لا تزال تحت الضمان.
وقال إنه تم التواصل مع شركة الصيانة حيث أفادت بأن أحد فنييها كان يقود المركبة بهدف تجربتها، مبيناً أنها اعتذرت رسمياً عن هذا التصرف الذي حدث بسبب جهلها بالأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية.
وأضاف الناطق الرسمي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الأمر، وإحالة الأوراق للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج