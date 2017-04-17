حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، المبتعثين والمبتعثات في ولاية أوهايو- ومدينة كليفلاند تحديداً- من قاتل هارب اشتهر إعلاميا بـ”سفاح الفيسبوك”.
ودعت الملحقية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للحالة الأمنية بالمدينة.
وأعادت نشر تغريدة لشرطة كليفلاند تحذر فيها سكان المدينة من مسلح بث شريطا مصورا وهو يقتل رجلاً مسناً، ويقول إنه قتل 12 آخرين.
وكان شاب أمريكي يدعى “ستيف ستيفنس” أقدم على قتل رجل مسن، وقام ببث لحظة ارتكابه الجريمة عبر خدمة المباشر على “فيسبوك” أمس الأحد، وقال في بثّ آخر إنه قتل 12 شخصاً ويريد قتل المزيد.
وتواصل الشرطة البحث عن ستيفنس، وحثّته على تسليم نفسه، كما نشرت صورة له عبر حسابها في “تويتر” وقامت بتعميمها على النقاط والمراكز الأمنية كافة، داعيةً العموم للدلالة عليه.وفق “أخبار 24”.
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