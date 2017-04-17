أطلقت جامعة “هاورد” الأمريكية اسم المبتعث السعودي طالب الدكتواره خليل البلوي الذي تُوفِّي في حادث حريق عام 2015؛ على جائزة علمية مهمة تقديراً لإسهاماته في قسم العدالة الاجتماعية بالجامعة.
وقالت الطالبة نورا المحاضرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والمبتعثة لدرجة الدكتوراه بعلم الاجتماع، إن إدارة الجامعة قررت بالإجماع تسمية الجائزة باسم “البلوي” بصفة أبدية، مشيرة إلى أنها جائزة مادية وليست معنوية وقيمة للطلاب وترتفع المنافسة عليها سنويا.
وأوضحت وفقا لـ”سبق” أن الطالب الفائز بالجائزة يحصل على فرصة تحمُّل الجامعة لتكاليف دراسية ورحلة علمية، وتدريب علمي، والمشاركة في دورات علمية منظمة على المستوى العالمي والمحلي.
يذكر أن الطالب “خليل البلوي” حصل على الماجستير من المملكة الأردنية، وسافر لأمريكا لمواصلة دراسة الدكتوراه في تخصص العدالة الاجتماعية والجريمة، إلا أنه توفي في شهر مايو عام 2015 إثر حريق اندلع بشقته بولاية فرجينيا.
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