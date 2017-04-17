فوجئ مواطن بالجبيل الصناعية بأن أحد المراكز التجارية باع له حزمة جرجير بمبلغ 500 ريال، وعند محاولته استعادة نقوده طلب منه إعادة حزمة الجرجير، غير أن ذلك تعذر لأنه كان قد تناولها مع أسرته في الغداء.
وقال المواطن ويدعى “بدر المطيري” إنه ذهب للمركز التجاري واشترى عدداً من السلع من بينها حزمة جرجير، مبيناً وفقاً لصحيفة “اليوم” أنه بعد عودته تناول طعام الغداء مع أسرته وكان من بين أصنافها الجرجير.
وأضاف أنه عقب ذلك قام بمراجعة فاتورة الشراء ليكتشف أنه دفع مبلغ 500 ريال مقابل حزمة الجرجير، فعاد على الفور للمركز التجاري وطلب استعادة المبلغ، غير أن الموظف المسؤول اشترط عليه إعادة حزمة الجرجير.
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