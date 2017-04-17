كشفت مصادر تفاصيل سرقة 20 محلاً بمهرجان الورد بالطائف الـ13 بمنتزه الردف السياحي، مبينةً أن الجانيين اللذين تم ضبطهما هما من حراس الأمن بالمنتزه.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن الجريمة وقعت خارج فترة فعاليات المهرجان، حيث كان الموقع خالياً من المنظمين والعارضين والزوار.
وأضافت أن لصيَّن تسللا صباح الجمعة الماضي إلى داخل مقر المهرجان بمنتزه الردف، وقاما بالسطو على المحال، واستوليا على تولات من الورد والعطورات ومنتجات أخرى، قبل أن يلوذا بالفرار.
وأضافت أن شرطة الطائف تبلغت بالجريمة عقب وقوعها قُبيل ساعات من اختتام المهرجان، حيث باشر فريق الأدلة الجنائية الموقع وقام برفع البصمات من أبواب المحال التي تعرضت للتكسير، وجرى التوصل لحارسي أمن يعملان في المنتزه، حيث اعترفا خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأعادا المسروقات لصاحبها.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف الجانيين، وإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.
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