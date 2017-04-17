تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الإثنين جلسة للنظر في قضية المواطنة المطلوبة أمنياً “أروى بنت عصام بغدادي” سواء حضورياً أو غيابياً، وذلك بعد تغيبها عن الجلسات السابقة.
وكانت المحكمة قد دعت المتهمة للحضور لجلسة اليوم المقرر عقدها عند التاسعة صباحاً، حيث تغيبت عن الجلسات السابقة وتعذر على الجهة بالمحكمة التواصل مع المتهمة في مكان إقامتها الموثق لدى المحكمة لإبلاغها بموعد الجلسة.
وأبانت المحكمة في الجلسة السابقة أنه في حال عدم حضور المتهمة سيتم الحكم في الدعوى غيابياً، وفق نظام المرافعات الشرعية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.
يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن أكد مقتل المطلوبة “أروى” وابنها “أسامة” وشقيقها “أنس بغدادي” وإصابة زوجته في عملية إنزال عسكري نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في يناير الماضي بمحافظة البيضاء.وفق “أخبار 24”.
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