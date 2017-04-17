مصادر: توجيهات بمراجعة المشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها لـ25% بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها

المحتوى السابق المحتوى التالي التعليم تعلن سعودة معلمي الرياضيات نهاية العام الدراسي