كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان عن أن الضريبة الانتقائية في المرحلة الثانية ستكون على السلع الكمالية، لافتاً إلى أن المقصود بالكماليات هي الأنواع الفاخرة من السيارات والملابس والساعات والأثاث والأكلات.
وأوضح زيدان وفقاً لـ “الحياة”، أن سيارات البنتلي والمرسيدس والمزراتي، إلى جانب الساعات المرصعة بالألماس أو الذهب، والأثاث الفاخر المذهب، والثياب الحريرية، والأكلات الفاخرة كالكافيار، كل ذلك سيدخل ضمن الكماليات.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن تحديد الكماليات يتغير مع تغير الزمن، فما كان يعتبر في السابق كماليات أصبح الآن ضرورة، مثل المكيفات والثلاجات، لذلك فإن تقييم السلع يختلف باختلاف الزمن.
يشار إلى أن المجلس أقرَّ في جلسته الطارئة أمس (الأحد)، تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 %، وذلك على سعر البيع النهائي للمستهلك.
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