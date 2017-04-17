روى الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يعتدي على رجل مُسن وامرأة في أحد شوارع الرياض تفاصيل الواقعة وأسباب فعلته، نافياً صحة ما روجته مواقع التواصل بأن من ظهرا معه بالمقطع أمه وأبوه، مؤكداً أنهما زوجته وخالها وحدثت مناوشات سريعة بينهم.
وأبدى الشاب ويدعى حسين الحارثي وفقاً لـ”عكاظ”، استعداده لتسليم نفسه للجهات الأمنية لسرد كل التفاصيل الخاصة بالواقعة، مبيناً أن الأمر بدأ مع قيام شخص بصدم سيارته؛ ما دفعه للنزول والتفاهم معه، لكنه هرب سريعاً من الموقع ليعود مجدداً ويوجه له استفزازات جعلته يخرج عن شعوره.
وأوضح أن زوجته شعرت بعدم قدرته على تمالك غضبه، فنزلت سريعاً من السيارة محاولةً تهدئته وأقسمت على عدم ركوبها السيارة قبل ركوبه، الأمر الذي تسبب في وقوع مناوشات بينهما استدعت نزول خالها لتهدئة الأجواء، لافتاً إلى أنه فوجئ في وقتٍ لاحق بانتشار مقطع الفيديو مصحوباً بمعلومات خاطئة عن اعتدائه على والديه رغم أن والده متوفى وأمه تسكن في الدمام.
بدوره بيّن خال الزوجة ويدعى سعيد السالم أن محتوى الفيديو فهم بالخطأ، وأن الشاب “الحارثي” استفز وقت تصوير المقطع؛ بسبب ندمه من عدم حيازته جوال بكاميرا لتصوير ما جرى من استفزاز الرجل له.
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