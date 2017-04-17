وثق مقطع فيديو جانباً من معاناة ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث ظلوا موجودين داخل الطائرة لمدة ساعتين بدون تكييف.
ويظهر المقطع الذي لم يُعرف وقت أو مكان حدوثه، طاقم الطائرة وهو يخاطب الركاب، ويوجهونهم بإمكانية تقديم شكوى لموظفي الخطوط عند صعودهم للطائرة، كي يوضحوا أسباب عطل التكييف.
فيما بيّن المقطع مدى تذمر ركاب الطائرة من شدة الحر، وعدم احتمال عدد منهم مجرد الجلوس على المقاعد.
وفق “أخبار 24”.
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