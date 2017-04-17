علق أستاذ الفقه المقارن بجامعة الطائف سابقاً الدكتور محمد المسعودي، على واقعة استباق مؤذن المسجد الحرام بمكة المكرمة للإمام في تكبيرة الإحرام، أثناء صلاة العشاء قبل يومين، مبيناً أنها تبطل صحة الصلاة.
وأشار المسعودي، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، إلى أن الصلاة لا تصح في هذه الحالة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر”.
وأوضح أن الحكم هنا يستوي فيه المؤذن الذي كبّر قبل الإمام أو المأموم الذي كبّر قبل الإمام، مؤكداً أن عليهم إعادة الصلاة، ولو مضى عليها يوم أو شهر؛ لأن صلاتهم باطلة.
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