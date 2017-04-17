رثى الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أخاه سعد الفيصل بقصيدة شعرية عبّر فيها عن حزنه على أخيه الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي، وتمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام ودفنه بمقبرة العدل.
ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة مكة المكرمة على موقع “تويتر”، تغريدة لقصيدة “يا سعد” للأمير خالد الفيصل والتي قال فيها:
يا سعد شحّت بك الأيام عنا .. يا ملاك الأنس في تايه زمنّا
يا حكيم الرأي إذا جيت أستشيره .. زادني بالرأي فوق اللي تمنى
يا عنيد ما ظلم مخلوق غيره .. كم على كريم شيماته تجنّى
وكم نقلت حمول غيرك وأنت أحوج .. وكم مسحت دموع محزون تعنّى
من زهد بالمنصب وبالمال قبلك .. بعتها وأقفيت بالعزّة تغنى
ما اشتكيت ولا ادّعيت ولو بكلمة .. وإن حكيت بكل منطوق تأنى
تبتسم وعروق قلبك ما تحمّل .. سدها كفٍ من همومك تحنّا
يا رفيق العمر يا خوي وعضيدي .. التفت أدورك منّا ومنّا
وما لقيت إلا الثنا في من تأنّف .. في حياته وارتفع بالموت عنّا
ذَا مكان اللي يشوم بعز نفسه.. منزله على الكواكب ما تدنّى
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